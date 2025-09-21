Visite commentée de l’Hôtel de Barbotan Ville de Saint-Sever Saint-Sever

Visite commentée de l’Hôtel de Barbotan Ville de Saint-Sever Saint-Sever dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de l’Hôtel de Barbotan Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Ville de Saint-Sever Landes

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite exceptionnelle de l’ancienne manufacture Crabos, lauréat 2025 du Loto du Patrimoine.

Ville de Saint-Sever 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0558763464 »}]

Visite exceptionnelle de l’ancienne manufacture Crabos, lauréat 2025 du Loto du Patrimoine.

© Ville de Saint-Sever