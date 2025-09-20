Visite commentée de l’Hôtel de Bourrouilhan Hôtel de Bourrouilhan Saint-Sever Saint-Sever

Visite commentée de l’Hôtel de Bourrouilhan Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Hôtel de Bourrouilhan Saint-Sever Landes

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Monument historique et lauréat de la Mission Patrimoine de Stéphane Bern, ce magnifique hôtel particulier restauré du XVIème siècle vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Hôtel de Bourrouilhan Saint-Sever 21 rue du Général Lamarque, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

© Ville de Saint-Sever