Visite commentée de l’Hôtel de Monaco, résidence de l’Ambassadeur de Pologne Hôtel de Monaco – Résidence de l’ambassadeur de Pologne Paris

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite commentée de l’Hôtel de Monaco, ancienne demeure de Marie-Catherine de Brignole, Princesse de Monaco, et actuelle résidence des Ambassadeurs de la République de Pologne à Paris.

Hôtel de Monaco – Résidence de l'ambassadeur de Pologne 57 rue Saint-Dominique 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 17 34 00 http://www.paryz.msz.gov.pl/fr Construit en 1774 par Alexandre Brongniart, alors jeune architecte, à la demande de la princesse Marie-Catherine de Monaco, le palais fut édifié « entre cour et jardin » selon une disposition classique. Acquis en 1838 par le milliardaire Williams Hope, fils de banquier, l'hôtel est transformé avec l'adjonction de deux ailes, et l'installation du confort moderne du XIXe siècle. Il est acheté au début des années 1930 par la Pologne. M8, M12, M13, RER C Invalides

crédits photo Ambassade de Pologne