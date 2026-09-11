Visite commentée de l’Hôtel de Panette, Hôtel de Panette, Bourges

Informations pratiques

Visite commentée de l’Hôtel de Panette Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h30 Hôtel de Panette Cher

Limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Poussez les portes de l’Hôtel de Panette à l’occasion d’une visite commentée consacrée à l’histoire de cette demeure et à ceux qui l’ont habitée au fil des siècles.

La visite permettra également de découvrir le travail mené pour restaurer et faire revivre cet hôtel particulier, en préservant son architecture, son caractère et les traces de son histoire.

Au fil des pièces et des détails architecturaux, les visiteurs découvriront ainsi comment un lieu patrimonial peut continuer à vivre aujourd’hui tout en respectant ce qui fait son identité.

Hôtel de Panette 1 rue Henri Ducrot, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 50 60 01 https://www.panette.fr/hotel-panette https://www.facebook.com/HotelDePanette [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgbthu_4x-RPFXS_-ZihcEF-ZSp-5ItBlGwRvt0OgGi_Gn5Q/viewform »}] L’Hôtel de Panette est un hôtel particulier du XVIIIᵉ siècle, situé au cœur de Bourges, à quelques pas de la cathédrale et du palais Jacques Cœur. Ancienne demeure des trésoriers de la Sainte-Chapelle de Bourges, la façade d’origine est classée et a été restaurée avec les architectes du patrimoine.

Une adresse rare, qui permet de vivre la ville à pied, tout en s’en tenant à distance.

Derrière son porche, une cour pavée, un jardin clos et des salons ouvrent une parenthèse inattendue, hors du temps, à la mémoire de l’exil des princes carlistes de Bourbon d’Espagne, de 1839 à 1845. Depuis la cour et le porche, la cathédrale se laisse entrevoir, rappelant subtilement la profondeur historique et architecturale du lieu.

On vient à l’Hôtel de Panette pour s’installer, poser ses valises, lever les yeux, ressentir Bourges autrement. Comme si l’on entrait, le temps d’une nuit ou de quelques jours, dans un autre temps. On peut imaginer la musique du célèbre violon de la famille de Panette, un Guarnerius, joué par Renaud Capuçon.

L’accueil y est attentif et chaleureux, fidèle à l’esprit des lieux, avec cette élégance discrète qui laisse chacun trouver son propre rythme.

L’Hôtel de Panette propose aujourd’hui deux formes d’hébergement, pensées comme deux manières complémentaires de séjourner dans la maison.

Les chambres historiques offrent une expérience complète et intimiste. Le petit-déjeuner y est inclus, servi dans l’esprit de la maison, dans une salle à manger donnant sur le jardin. À la manière de chambres d’hôtes, dans une maison où des cousins se retrouvent, le temps de leur voyage.

Les chambres indépendantes permettent des séjours plus autonomes, tout en conservant l’atmosphère et le confort des lieux. Vous pourrez prendre dans votre chambre un petit-déjeuner, préparé sur demande par un partenaire local.

L’Hôtel de Panette s’étend sur plusieurs bâtiments, dont la demeure Renaissance et la maison Aristide, qui prolongent l’expérience dans des univers complémentaires, toujours guidés par la même recherche d’élégance, d’intimité et de confort.

Un lieu de séjour, de passage ou de retour, où l’on prend le temps. Parking payant sur réservation.

Poussez les portes de l’Hôtel de Panette à l’occasion d’une visite commentée consacrée à l’histoire de cette demeure et à ceux qui l’ont habitée au fil des siècles.

©Panette Collection