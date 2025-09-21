Visite commentée de l’hôtel de ville de Montauban Hôtel de ville Montauban

Gratuit. Réservation obligatoire. Une pièce d’identité pourra être exigée à l’entrée de l’hôtel de Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Par les élus de la municipalité et une guide-conférencière du CIAP

Rendez-vous dans la cour de l’hôtel de ville

Depuis la cour jusqu’au bureau de madame le Maire, en passant par la salle des mariages, découvrez l’histoire et le fonctionnement de l’hôtel de ville, établi dans les murs de l’ancien hôtel d’Aliès depuis 1908.

Informations pratiques

Durée : 1h15

Réservation obligatoire au CIAP, au 05 63 63 03 50 ou caccueil@ville-montauban.fr

Hôtel de ville 9 rue de l'hôtel de Ville, 82000 Montauban
05 63 63 03 50
caccueil@ville-montauban.fr
Cet hôtel particulier, construit par M. Paul-Antoine d'Aliès, fut une habitation avant de devenir la mairie en 1908. C'est à ce moment-là qu'on a ajouté sur la façade une horloge et le blason de la ville. L'hôtel de ville est le lieu où l'on accueille les habitants pour différents services : l'état civil, les inscriptions à l'école, les problèmes dans leur quartier…

L’hôtel de ville de Montauban

© Ville de Montauban