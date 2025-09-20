Visite commentée de l’Hôtel-de-Ville Hôtel-de-Ville, 16 place de l’Hôtel-de-Ville, 02400 Château-Thierry Château-Thierry

Visite commentée de l’Hôtel-de-Ville Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel-de-Ville, 16 place de l’Hôtel-de-Ville, 02400 Château-Thierry Aisne

Visite gratuite, sur inscription, 40 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’Hôtel-de-Ville est un édifice remarquable de Château-Thierry, tant par ses qualités architecturales que par son rôle dans la vie publique. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Direction du Patrimoine de Château-Thierry vous invite à suivre une visite commentée de cet édifice. Les réamanégaments en cours place de l’Hôtel-de-Ville sont également l’occasion de resituer le bâtiment dans son contexte urbain, hérité de la Guerre de Cent Ans et de la Première Guerre mondiale.

Hôtel-de-Ville, 16 place de l’Hôtel-de-Ville, 02400 Château-Thierry 16 place de l’Hôtel-de-Ville-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 0323848686 https://www.chateau-thierry.fr/ https://www.facebook.com/search/top?q=ville%20de%20ch%C3%A2teau-thierry [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-chateau-thierry.fr »}] L’Hôtel-de-Ville de Château-Thierry a été bâti en 1893. Il est l’œuvre de l’architecte Jean Bréasson. L’édifice remplace l’ancienne maison commune qui se trouvait depuis le XVe siècle sur la place du marché, devenue place de l’Hôtel-de-Ville. Le bâtiment est inscrit au titre des Monuments Historiques. Parking, accès PMR

Direction du Patrimoine, ville de Château-Thierry