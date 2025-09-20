Visite commentée de l’Hôtel de ville Hôtel de Ville Tiercé

Visite commentée de l’Hôtel de ville Samedi 20 septembre, 09h30, 14h00 Hôtel de Ville Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Alors, prêt à pousser les portes de l’Hôtel de Ville de Tiercé ? Le Bâtiment a été construit par l’architecte Bidard à partir de 1876. Un lifting lui a redonné toute sa splendeur.

Hôtel de Ville Place de la mairie tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Laura Bellanger