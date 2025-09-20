Visite commentée de l’Hôtel d’Ennery Musée d’Ennery Paris

Visite commentée de l’Hôtel d’Ennery Musée d’Ennery Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’Hôtel d’Ennery Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h30, 16h00 Musée d’Ennery Paris

Tarif : 9€. Réservation : billetterie en ligne du musée Guimet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Merveilleux hôtel particulier situé au 59 de l’avenue Foch, l’hôtel d’Ennery est l’un des trois sites de Guimet – musée national des arts asiatiques. Ce fabuleux cabinet d’arts et de curiosités, peu connu du grand public, est un témoignage unique du goût de la fin du XIXe siècle pour le Japonisme. Par dispositions testamentaires, le lieu est resté inchangé depuis 1899, sans aucun ajout ou modification qui puisse briser l’homogénéité de cette collection singulière d’objets d’art rassemblés par Clémence d’Ennery, dans un lieu empli de mystère et bâti spécifiquement pour l’abriter et l’exposer.

Musée d’Ennery 59 Av. Foch, 75116 Paris, France Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France 0145535796 http://www.guimet.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.guimet.fr/fr-FR/accueil »}] Cet hôtel particulier, qui appartenait à l’auteur dramatique Adolphe d’Ennery, a été construit en deux temps : d’abord un bâtiment principal comprenant un rez-de-chaussée ouvrant par quatre arcades sur l’avenue, un premier étage et un attique (1875 – architecte Olive) ; ensuite, à la fin du XIXe siècle, en raison de l’accroissement des collections et de la décision des propriétaires d’en faire un musée, les bâtiments sont agrandis par une galerie sur la cour construite au-dessus des écuries, prolongée par une grande salle au décor baroque au-dessus des remises de voitures et du côté de l’avenue Foch par une salle occupant un gros pavillon qui vint flanquer la façade principale (avant 1894 – architecte Lemaire). A l’intérieur décor néo-classique et baroque. Le musée a été légué à l’État, puis rattaché à la réunion des musées nationaux par décret du 27 octobre 1943.

Visite commentée

© Musée d’Ennery (Guimet – musée national des arts asiatiques, Paris) / photo Vincent Leroux