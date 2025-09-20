Visite commentée de l’hôtel Montrevel Hôtel de ville de Mâcon Mâcon

Visite commentée de l’hôtel Montrevel 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Mâcon Saône-et-Loire

Sur inscription par mail ou sur place à l’Hôtel de Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée d’une heure pour découvrir l’hôtel Montrevel.

Véritable palais dans la ville, ce témoignage exceptionnel de l’architecture aristocratique du XVIIIe siècle a été la résidence du comte de La Baume-Montrevel, mécène et musicien. Décors Louis XV et Louis XVI ennoblissent ce bâtiment acquis par la Ville de Mâcon en 1792.

Hôtel de ville de Mâcon Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 83 47 69 27 https://www.macon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « inscriptionsculture@ville-macon.fr »}] Hôtel particulier construit entre 1746 et 1751 par Abel-Michel Chesnard de Layé, qui le transmit en 1753 à son fils, Pierre-Anne Chesnard de Layé, lieutenant général du bailliage de Mâcon (1746), conseiller au Parlement (1748) puis président à mortier au parlement de Bourgogne (1751).

En 1767, il est acheté par Florent-Alexandre-Melchior de La Baume, quatorzième et dernier comte de Montrevel, qui l’embellit en y ajoutant deux ailes. Il fait notamment construire la grande salle de la Comédie (actuelle salle du Conseil municipal), abritant un parterre, un orchestre et une scène entourée de deux séries de loges.

En 1792, la ville de Mâcon l’achète à son propriétaire et en fait son hôtel de ville.

En 1880, François Martin, maire de Mâcon, fait construire deux autres ailes en retour, du côté de la rue Carnot, encadrant une cour donnant sur la place Saint-Pierre.

L’hôtel de ville a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques : il est inscrit depuis le 29 décembre 1941. Parking à proximité.

© Ville de Mâcon