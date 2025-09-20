Visite commentée de l’Hôtel Saint-Côme Hôtel de Saint-Côme Montpellier

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Remontez le temps et découvrez l’Hôtel Saint-Côme et sa coupole récemment restaurée.

Cet ancien amphithéâtre de chirurgie, ouvert en 1757, est un précieux témoin de l’évolution du métier de chirurgien à travers les siècles.

Hôtel de Saint-Côme 31 Grand Rue Jean Moulin, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Hôtel construit par l'architecte Jean Antoine Giral, de 1752 à 1757, avec les fonds légués au collège des chirurgiens par François de la Peyronnie, premier chirurgien de Louis XV, pour servir « d'amphithéâtre pour les démonstrations anatomiques et de logements pour les assemblées des Maîtres en Chirurgie ». L'édifice comprend trois parties. En façade sur la Grande Rue, un bâtiment à un étage comportant, au rez-de-chaussée, un portique couvert de voûtes plates appareillées, supportées par des colonnes doriques. Avant-corps formant balcon au premier étage, éclairé de fenêtres cintrées entre pilastres jumelés. Puis une rotonde couverte d'une coupole, qui a été divisée en deux étages. Enfin, un vestibule avec escalier anciennement en loggia et reliant les deux corps de bâtiment précédents.

