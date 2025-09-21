Visite commentée de l’huilerie artisanale de Brienon-sur-Armançon Huilerie artisanale Brienon-sur-Armançon

Visite commentée de l’huilerie artisanale de Brienon-sur-Armançon Dimanche 21 septembre, 14h00 Huilerie artisanale Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’huilerie artisanale de Brienon-sur-Armançon lors d’une visite commentée.

Huilerie artisanale 4 route de Joigny, 89210 Brienon-sur-Armançon Brienon-sur-Armançon 89210 Brienon-sur-Armançon Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 43 03 36

