VISITE COMMENTÉE DE L’ÎLE AUX LÉPREUX par Arnauld Heuret Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

VISITE COMMENTÉE DE L’ÎLE AUX LÉPREUX par Arnauld Heuret 20 et 21 septembre Camp de la transportation

Réservation sur inscription. Places limitées à un groupe de 18 personnes par créneau, départ en pirogue devant l’office du tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

La visite, commentée par M. Heuret, vous mènera à la découverte des vestiges de l’ancienne léproserie du bagne, sur l’Ile des Lépreux, petit îlot rocheux localisé au milieu du Maroni, à l’embouchure de la crique Balaté. L’inventaire des fonds dédiés à la Justice, aux Archives Territoriales de Guyane a permis d’exhumer un plan de détail de la léproserie, dressé à l’occasion de l’enquête sur l’assassinat du lépreux RIZZO, en 1920 et livrant de nombreuses informations inédites sur l’organisation de la léproserie et la manière dont l’espace séparant Saint-Laurent, Albina et l’Ile des Lépreux était appréhendé.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

Plan de l’Ile des Lépreux, 1920 [extrait de FRAT973_2U331_001 ; Archives Territoriales de Guyane]