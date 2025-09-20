VISITE COMMENTÉE DE L’ÎLET PORTAL par Nathalie Cazelles Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

VISITE COMMENTÉE DE L’ÎLET PORTAL par Nathalie Cazelles Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni samedi 20 septembre 2025.

VISITE COMMENTÉE DE L’ÎLET PORTAL par Nathalie Cazelles 20 et 21 septembre Camp de la transportation

Réservation sur inscription. Places limitées à 18 personnes pour chaque créneau, départ en pirogue devant l’office du tourisme, enfant à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’usine de l’îlet Portal a été installée dans la deuxième moitié du XIXe siècle par les frères Bar afin d’y exploiter le bois. Ils y employaient des bagnards, des engagés et des ouvriers. Au début du XXe siècle, Stephen Cyrille, qui se porte acquéreur de l’usine, installe au cœur de la scierie, une rhumerie.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

L’usine de l’îlet Portal a été installée dans la deuxième moitié du XIXe siècle par les frères Bar afin d’y exploiter le bois. Ils y employaient des bagnards, des engagés et des ouvriers. Au début du…

Ville de Saint-Laurent du Maroni