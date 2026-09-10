Visite commentée de l’immeuble Beaucaire, Ancien quartier juif de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue

Informations pratiques

Visite commentée de l’immeuble Beaucaire Dimanche 20 septembre, 11h00 Ancien quartier juif de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse

Places limitées, inscription obligatoire avant le 18 septembre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Suite à sa restauration en 2025 2026, venez découvrir cet immeuble construit au XVIIIe siècle dans l’ancien quartier juif par les frères Beaucaire.

RDV sous les platanes de la place de la juiverie.

Places limitées – Inscription obligatoire au 04.90.38.96.98 avant le vendredi 18 septembre.

Ancien quartier juif de L’Isle sur la Sorgue Place de la Juiverie 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490389698 »}] Ancien quartier où vivaient les juifs dits « du pape » jusqu’à la Révolution . On peut y voir un immeuble juif du XVIIIe siècle ainsi que les vestiges de l’ancienne synagogue.

Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine