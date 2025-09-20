Visite commentée de l’intérieur par les propriétaires Château de bourgon Montourtier

Visite commentée de l’intérieur par les propriétaires 20 et 21 septembre Château de bourgon Mayenne

Tarif unique 10€ par adulte et gratuit pour les enfants

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les propriétaires du château vous accueillent pour une visite personnalisée des pièces du rez de chaussée, l’histoire dans le petit salon, grand salon avec sa cheminée monumentale et les travaux sur les poutres, la salle à manger puis l’escalier à vis qui mène à la bibliothèque et aux chambres peintes du XVI dont le cabinet bleu de la marquise de Sable.

Château de bourgon Route de Belgeard, 53150 Montourtier Montourtier 53150 Mayenne Pays de la Loire 02 43 02 16 20 http://www.chateaudebourgon.com https://www.facebook.com/chateau.debourgon Le château comprend un grand logis rectangulaire à trois niveaux et un comble avec lucarnes. La façade nord sur cour est simple, et possède quatre larges lucarnes en granit et fronton triangulaire, encadrant une petite lucarne centrale en granit chargée, tout comme les pignons latéraux de crochets et de choux frisés. La façade sud, sur les douves, est constituée par une tour octogonale d’escalier, coiffée d’un haut toit d’ardoises et de deux hauts pavillons rectangulaires. De courtes ailes entourent la tour d’escalier et les pavillons. Une troisième aile postérieure couverte d’un toit à trois pentes, vient s’appuyer sur le logis qui a été prolongé. Une ambiance »Re-naissance », patrimoine vivant du XXIeme siècle! mais aussi des peintures précieuses sont à redécouvrir…Au plaisir de vous accueillir dans ce site authentique et naturel qui vous fera prendre conscience de la définition de l’Aménité, sentiment de sérénité à préserver à cette époque du numérique où tout nous dépasse. On remarquera la valeur inestimable d’apaisement de la forêt, de respect de nos racines historiques, de beauté d’un paysage.. Un havre de paix devenu rare et à découvrir en ce XXième siècle.. Direction la forêt et Mayenne

