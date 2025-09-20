Visite commentée de l’observatoire astronomique Pierre Fayadat Observatoire Pierre Fayadat Joigny

Visite commentée de l’observatoire astronomique Pierre Fayadat Observatoire Pierre Fayadat Joigny samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’observatoire astronomique Pierre Fayadat 20 et 21 septembre Observatoire Pierre Fayadat Yonne

Entrée libre | L’observatoire est situé derrière l’église évangélique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’abri des regards existe à Joigny, dans l’Yonne, un petit bâtiment blanc surmonté d’une coupole et abritant un télescope de 310 mm, le tout entièrement fabriqué pièce par pièce par Pierre Fayadat, un artisan menuisier local passionné d’astronomie. Ce site est l’un des seuls et très rares observatoires amateurs de la Bourgogne. Il a demandé vingt-huit ans de travail pour sa réalisation (1959 -1987). Aujourd’hui, le télescope reste unique tant sur le plan technologique pour l’époque que sur l’origine de sa fabrication. Même s’il reste méconnu, il constitue un élément du patrimoine culturel local. Venez le découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Observatoire Pierre Fayadat 5 rue du Luxembourg, 89300 Joigny Joigny 89300 Val Aubry Yonne Bourgogne-Franche-Comté http://www.joigny-tourisme.com https://www.facebook.com/associationoapf/photos/rpp.1079549245414844/1485411948161903/?type=3&theater Parking à 20 m.

À l’abri des regards existe à Joigny, dans l’Yonne, un petit bâtiment blanc surmonté d’une coupole et abritant un télescope de 310 mm, le tout entièrement fabriqué pièce par pièce par Pierre Fayadat,…

© Observatoire Pierre Fayadat