Visite commentée de l’Office de Tourisme A la découverte de Donville-les-Bains, Rue de la Douane Donville-les-Bains

Ville balnéaire majeure de la Destination, Donville-les-Bains est réputée pour la qualité de ses plages et la beauté de ses villas. C’est aussi une petite cité qui cache une histoire beaucoup plus ancienne. Accompagnés de votre guide, vous partirez donc à la découverte des origines de Donville, et vous apprendrez comment ce petit village côtier est progressivement devenu une ville majeure de l’activité de la pêche. Ce sera aussi l’occasion de découvrir les débuts modestes de la pratique du bain de mer sur le territoire, une pratique qui s’est ensuite élargie et démocratisée à l’échelle du peuple français tout entier.

Durée 1h30 Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 25 participants et des conditions météorologiques. .

