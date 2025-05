Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade dans le Havre de la Vanlée – Bricqueville-sur-Mer, 11 juillet 2025 10:00, Bricqueville-sur-Mer.

2025-07-11 10:00:00

2025-07-11 12:00:00

2025-07-11

Le Havre de la Vanlée est un site naturel unique de la Destination. Accompagné de votre guide, vous partirez à la découverte de son environnement et de la richesse et la fragilité de son écosystème. Vous en apprendrez également davantage sur la place de l’Homme au sein de ce lieu sauvage, et l’influence des activités humaines sur l’évolution naturelle du site.

Durée 2h.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 20 participants et des conditions météorologiques.

Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Lieu de rendez-vous pour le départ parking le plus proche du Bout du Monde .

Règlement obligatoire de la visite en amont, dans l’un de nos BIT ou via le logiciel de réservation en ligne.

Dernier parking du Bout du Monde

Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

English : Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade dans le Havre de la Vanlée

Le Havre de la Vanlée is a unique natural site in the Destination. Accompanied by your guide, you’ll discover its environment and the richness and fragility of its ecosystem. You’ll also learn more about man?s place in this wilderness, and the influence of human activities on the site?s natural evolution.

Duration: 2 hours.

Subject to a minimum of 5 and a maximum of 20 participants and to weather conditions.

Good walking shoes required.

Meeting point for departure: nearest parking lot to « Bout du Monde ».

Payment for the tour must be made in advance, at one of our BITs or via the online booking software.

German :

Der Havre de la Vanlée ist ein einzigartiger Naturstandort der Destination. Gemeinsam mit Ihrem Reiseleiter erkunden Sie die Umgebung und das reiche und empfindliche Ökosystem. Außerdem erfahren Sie mehr über die Rolle des Menschen in dieser Wildnis und den Einfluss menschlicher Aktivitäten auf die natürliche Entwicklung des Ortes.

Dauer: 2 Stunden.

Vorbehaltlich einer Mindestteilnehmerzahl von 5 und einer Höchstteilnehmerzahl von 20 Personen sowie der Wetterbedingungen.

Gute Wanderschuhe vorsehen.

Treffpunkt für die Abfahrt: Der dem « Bout du Monde » am nächsten gelegene Parkplatz.

Die Kosten für den Besuch müssen vorab in einem unserer BITs oder über die Online-Reservierungssoftware bezahlt werden.

Italiano :

Le Havre de la Vanlée è un sito naturale unico nella Destinazione. Accompagnati dalla vostra guida, scoprirete il suo ambiente e la ricchezza e la fragilità del suo ecosistema. Conoscerete anche il ruolo dell’uomo in questo luogo selvaggio e l’influenza delle attività umane sull’evoluzione naturale del sito.

Durata: 2 ore.

Soggetto a un minimo di 5 e un massimo di 20 partecipanti e alle condizioni meteorologiche.

Sono indispensabili buone scarpe da trekking.

Punto di ritrovo per la partenza: parcheggio più vicino al « Bout du Monde ».

Il pagamento del tour deve essere effettuato in anticipo, presso uno dei nostri BIT o tramite il software di prenotazione online.

Espanol :

El Havre de la Vanlée es un paraje natural único en el Destino. Acompañado por su guía, descubrirá su entorno y la riqueza y fragilidad de su ecosistema. También aprenderá más sobre el lugar del hombre en este paraje salvaje y la influencia de las actividades humanas en la evolución natural del lugar.

Duración: 2 horas.

Sujeto a un mínimo de 5 y un máximo de 20 participantes y a las condiciones meteorológicas.

Imprescindible llevar buen calzado para caminar.

Punto de encuentro para la salida: aparcamiento más cercano al « Bout du Monde ».

El pago de la excursión debe efectuarse por adelantado, en uno de nuestros BIT o a través del programa de reservas en línea.

