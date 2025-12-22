Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade dans le Havre de la Vanlée

Dernier parking du Bout du Monde Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Le Havre de la Vanlée est un site naturel unique de la Destination. Accompagné de votre guide, vous partirez à la découverte de son environnement et de la richesse et la fragilité de son écosystème. Vous en apprendrez également davantage sur la place de l’Homme au sein de ce lieu sauvage, et l’influence des activités humaines sur l’évolution naturelle du site.

Durée 2h.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 20 participants et des conditions météorologiques.

Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Lieu de rendez-vous pour le départ parking le plus proche du Bout du Monde .

Règlement obligatoire de la visite en amont, dans l’un de nos BIT ou via le logiciel de réservation en ligne. .

Dernier parking du Bout du Monde Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade dans le Havre de la Vanlée

L’événement Visite commentée de l’Office de Tourisme Balade dans le Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-22 par OTGTM BIT Bréhal