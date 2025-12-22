Visite commentée de l’Office de Tourisme Folligny, histoire d’un village sous l’Occupation, RDV Gare de Folligny Folligny

Visite commentée de l’Office de Tourisme Folligny, histoire d’un village sous l’Occupation

RDV Gare de Folligny 11 Rue de la Gare Folligny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Pôle majeur du réseau ferroviaire Bas-Normand dans la première moitié du XXe siècle, Folligny va rapidement être identifiée comme une cible importante par l’armée allemande lors de sa Blitzkrieg de juin 1940. Des premiers raids meurtriers de l’aviation ennemie jusqu’à la liesse de la Libération, vous découvrirez comment les habitants de ce petit village sud-manchois ont vécu et survécu pendant quatre ans, sous la surveillance étroite de leurs occupants.

Durée 1h30. Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 20 participants et des conditions météorologiques. .

RDV Gare de Folligny 11 Rue de la Gare Folligny 50320 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée de l’Office de Tourisme Folligny, histoire d’un village sous l’Occupation

L’événement Visite commentée de l’Office de Tourisme Folligny, histoire d’un village sous l’Occupation Folligny a été mis à jour le 2025-12-22 par OTGTM BIT Bréhal