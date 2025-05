Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts – Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville, 8 juillet 2025 14:30, Granville.

Manche

Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche

Début : 2025-07-08 14:30:00

fin : 2025-07-08 16:30:00

2025-07-08

De la Guerre de Cent ans à nos jours, en passant par la Révolution Française, la Haute Ville se dévoile. Égarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.

Durée 1h45 Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 25 participants et des conditions météorologiques.

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

English : Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts

From the Hundred Years’ War through the French Revolution to the present day, the Haute Ville reveals all its secrets. Lose yourself in the cobbled streets of the old town, and you’re sure to enjoy breathtaking panoramas! Stroll along the ramparts, cross the square in front of the Eglise Notre-Dame du Cap Lihou and discover the history of Granville?s Haute Ville.

Duration: 1h45 ? Accessible to people with reduced mobility.

Subject to a minimum of 5 and a maximum of 25 participants and to weather conditions.

German :

Vom Hundertjährigen Krieg über die Französische Revolution bis hin zur Gegenwart wird die Oberstadt enthüllt. Lassen Sie sich bei einem Rundgang durch die gepflasterten Gassen der Altstadt von atemberaubenden Panoramen verzaubern! Erkunden Sie die Stadtmauern, den Vorplatz der Kirche Notre-Dame du Cap Lihou und entdecken Sie die Geschichte der Oberstadt von Granville.

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten ? Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Vorbehaltlich einer Mindestteilnehmerzahl von 5 und einer Höchstteilnehmerzahl von 25 Personen sowie der Wetterbedingungen.

Italiano :

Dalla Guerra dei Cento Anni ai giorni nostri, passando per la Rivoluzione Francese, la Haute Ville svela i suoi segreti. Perdetevi nelle stradine acciottolate della città vecchia e godrete di panorami mozzafiato! Passeggiate lungo i bastioni, attraversate la piazza della Chiesa di Notre-Dame du Cap Lihou e scoprite la storia della Città Alta di Granville.

Durata: 1 ora e 45 minuti? Accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Soggetto a un minimo di 5 e un massimo di 25 partecipanti e alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Desde la Guerra de los Cien Años hasta nuestros días, pasando por la Revolución Francesa, la Haute Ville desvela sus secretos. Piérdase por las calles adoquinadas del casco antiguo y disfrutará de unas vistas impresionantes Pasee por las murallas, atraviese la plaza frente a la iglesia de Notre-Dame du Cap Lihou y descubra la historia de la Ciudad Alta de Granville.

Duración: 1 hora 45 minutos ? Accesible a personas con movilidad reducida.

Sujeto a un mínimo de 5 y un máximo de 25 participantes y a las condiciones meteorológicas.

