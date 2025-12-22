Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts, Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-19
De la Guerre de Cent ans à nos jours, en passant par la Révolution Française, la Haute Ville se dévoile. Égarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.
Durée 1h45 Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 25 participants et des conditions météorologiques. .
Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr
