Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts, Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

De la Guerre de Cent ans à nos jours, en passant par la Révolution Française, la Haute Ville se dévoile. Égarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.

Durée 1h45 Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 25 participants et des conditions météorologiques. .

