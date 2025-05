Visite commentée de l’Office de Tourisme Le port de pêche de Granville – Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville, 10 juillet 2025 14:30, Granville.

Partez à la découverte de la culture maritime de Granville avec une visite guidée du port de pêche. Accompagnés de votre guide, vous en apprendrez davantage sur le passé maritime de Granville, son activité en tant que premier port coquillier de France, ainsi que les différentes techniques utilisées par les pêcheurs d’aujourd’hui. Vous découvrirez également l’influence du phénomène des marées sur l’activité piscicole granvillaise, et l’importance d’une pratique de pêche responsable et raisonnée pour la bonne santé de la biodiversité du territoire.

Durée 1h30 Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 25 participants et des conditions météorologiques.

English : Visite commentée de l’Office de Tourisme Le port de pêche de Granville

Discover Granville?s maritime culture with a guided tour of the fishing port. Accompanied by your guide, you’ll learn more about Granville?s maritime past, its activity as France?s leading shellfish port, and the different techniques used by today?s fishermen. You’ll also discover the influence of the tidal phenomenon on Granville?s fish farming activity, and the importance of responsible, reasoned fishing practices for the health of the area?s biodiversity.

Duration: 1h30 ? Accessible to people with reduced mobility.

Subject to a minimum of 5 and a maximum of 25 participants and to weather conditions.

German :

Entdecken Sie die maritime Kultur von Granville bei einer geführten Tour durch den Fischereihafen. Gemeinsam mit Ihrem Fremdenführer erfahren Sie mehr über die maritime Vergangenheit Granvilles, seine Tätigkeit als erster Muschelhafen Frankreichs und die verschiedenen Techniken, die die Fischer heute anwenden. Außerdem erfahren Sie, wie sich die Gezeiten auf die Fischzucht in Granville auswirken und wie wichtig eine verantwortungsvolle und vernünftige Fischereipraxis für die biologische Vielfalt der Region ist.

Dauer: 1,5 Stunden ? Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Vorbehaltlich einer Mindestteilnehmerzahl von 5 und einer Höchstteilnehmerzahl von 25 Personen sowie der Wetterbedingungen.

Italiano :

Scoprite la cultura marittima di Granville con una visita guidata del porto di pesca. Accompagnati dalla vostra guida, imparerete a conoscere il passato marittimo di Granville, la sua attività come principale porto francese di molluschi e le diverse tecniche utilizzate dai pescatori di oggi. Scoprirete anche l’influenza del fenomeno delle maree sull’industria ittica di Granville e l’importanza di pratiche di pesca responsabili e ragionate per la salute della biodiversità della zona.

Durata: 1h30? Accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Soggetto a un minimo di 5 e un massimo di 25 partecipanti e alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Descubra la cultura marítima de Granville con una visita guiada al puerto pesquero. Acompañado por su guía, conocerá mejor el pasado marítimo de Granville, su actividad como primer puerto marisquero de Francia y las diferentes técnicas utilizadas por los pescadores actuales. También descubrirá la influencia del fenómeno de las mareas en la industria piscícola de Granville y la importancia de unas prácticas pesqueras responsables y razonadas para la salud de la biodiversidad de la zona.

Duración: 1h30 ? Accesible a personas con movilidad reducida.

Sujeto a un mínimo de 5 y un máximo de 25 participantes y a las condiciones meteorológicas.

