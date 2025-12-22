Visite commentée de l’Office de Tourisme Le port de pêche de Granville, Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

Visite commentée de l’Office de Tourisme Le port de pêche de Granville

2026-02-10 10:30:00

2026-02-10 12:00:00

2026-02-10

Partez à la découverte de la culture maritime de Granville avec une visite guidée du port de pêche. Accompagnés de votre guide, vous en apprendrez davantage sur le passé maritime de Granville, son activité en tant que premier port coquillier de France, ainsi que les différentes techniques utilisées par les pêcheurs d’aujourd’hui. Vous découvrirez également l’influence du phénomène des marées sur l’activité piscicole granvillaise, et l’importance d’une pratique de pêche responsable et raisonnée pour la bonne santé de la biodiversité du territoire.

Durée 1h30 Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 25 participants et des conditions météorologiques. .

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

