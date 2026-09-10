Visite commentée de l’oppidum et de la chapelle Saint Marcel du Pègue, Musée archéologique du Pègue, Le Pègue

Informations pratiques

Visite commentée de l’oppidum et de la chapelle Saint Marcel du Pègue Dimanche 20 septembre, 09h30 Musée archéologique du Pègue Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au cours d’une visite organisée par le Musée archéologique, découvrez l’oppidum du Pègue, un site unique de l’âge du Fer en Drôme provençale, haut lieu de rencontre entre les Grecs et les Celtes.

Cette visite sera l’occasion d’en apprendre davantage sur ce site, fouillé pendant près de 30 ans, où a été mise au jour la plus grande collection européenne de céramiques peintes à pâte claire d’influence grecque, également appelées céramiques « pseudo-ioniennes ».

Au terme de ce parcours, vous pourrez admirer la chapelle Saint-Marcel, érigée à flanc de falaise. Cette remarquable construction faisait partie d’un castrum datant du IXᵉ siècle.

Rendez-vous devant le musée.

Prévoyez une tenue adaptée à la randonnée ainsi qu’une gourde d’eau.

Musée archéologique du Pègue 2 Rue du Donjon, 26770 Le Pègue, France Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475536821 http://museedupegue.com Situé à 348m d’altitude, au pied de la montagne de la Lance (1340m), sur les premiers contreforts des Préalpes, le Pègue est un pittoresque petit village bâti sur le rocher autour de son château médiéval. Riche d’une histoire de plus de 6000 ans, il se niche au bas de l’oppidum protohistorique de la colline Saint Marcel.

Cet oppidum est classé monument historique depuis 1993. Il est l’un des trois sites majeurs de l’âge du Fer découverts au XXe siècle, avec la Heuneburg en Allemagne et Vix en Bourgogne. En voiture : Autoroute A7, sortie Bollène ou Montélimar. Parkings disponibles à proximité gratuits.

Au cours d’une visite organisée par le Musée archéologique, découvrez l’oppidum du Pègue, un site unique de l’âge du Fer en Drôme provençale, haut lieu de rencontre entre les Grecs et les Celtes.

©MAP