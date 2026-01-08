Visite commentée de l’oratoire de la Chapelle St Guirec ☘️ Ploumanac’h Perros-Guirec

Visite commentée de l’oratoire de la Chapelle St Guirec ☘️

Ploumanac'h Chapelle de St-Guirec Perros-Guirec

Visite commentée par l’ARSSAT.

Découvrez la légende de Saint Guirec, moine gallois venu en Armorique vers le VIIe siècle.

Ce lieu symbolise l’origine de la religion chrétienne dans la région.

RDV à 14h30 à la Chapelle de Saint-Guirec

Ouvert à tous Gratuit .

Ploumanac’h Chapelle de St-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45

