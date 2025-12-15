Visite commentée de l’orgue baroque de l’église Église de Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Visite commentée de l’orgue baroque de l’église Samedi 17 janvier 2026, 11h00 Église de Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Gratuit

Début : 2026-01-17T11:00:00+01:00 – 2026-01-17T12:00:00+01:00

Fin : 2026-01-17T11:00:00+01:00 – 2026-01-17T12:00:00+01:00

L’histoire de l’instrument, son fonctionnement, des éléments de facture d’orgue, une incursion à l’intérieur de l’instrument, l’écoute de ses timbres et sonorités… tous ces éléments permettront d’apprécier un instrument de musique hors du commun et participant au patrimoine de notre ville.

Les personnes le désirant pourront essayer l’instrument si le temps imparti nous le permet.

Sur inscription préalable.

Église de Saint-Médard-en-Jalles Place du 11 novembre 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « orgue_st-medard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 11 40 37 »}]

Découvrir un instrument de musique hors du commun