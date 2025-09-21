Visite commentée de l’orgue Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde

Visite commentée de l’orgue Dimanche 21 septembre, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Collégiale Saint-Martin Corrèze

Gratuit. Réservation obligatoire. Dans la limite de 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’orgue par Charles Balayer, organiste

Partez à la découverte d’un instrument majestueux grâce à une visite commentée animée par Charles Balayer, organiste passionné.

Il vous dévoilera les secrets de l’orgue, son histoire, son fonctionnement et ses sonorités uniques, à travers des démonstrations musicales en direct.

Une immersion fascinante dans l’univers de la musique sacrée et du patrimoine instrumental.

Collégiale Saint-Martin Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 [{« type »: « phone », « value »: « 0555181794 »}] Dédiée à Saint-Martin de Brive, lapidé sur l’emplacement de cette église. Cet édifice, classé au titre des Monuments historiques, depuis 1862, a été qualifié par l’architecte Viollet-le-Duc « d’édifice remarquable » et « d’église fort curieuse ». La collégiale, qui a résisté au temps, structure aujourd’hui la place dont elle est le centre et préside à l’activité de la ville qui s’est progressivement étendue autour d’elle depuis 1180.

