Visite commentée de l’orgue de la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-du-Sault Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault

Entrée libre par groupes de 5 personnes à la fois | Attention : cette activité nécessite la montée d’un certain nombre de marches pour arriver à l’orgue.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T15:45:00 – 2025-09-20T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de l’orgue de la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-du-Sault.

Placé sur une tribune en bois sur le côté nord de la nef principale, le petit orgue Renaissance de l’église Saint-Pierre a été construit en 1568, ce qui en fait l’un des buffets d’orgue les plus anciens de France (avec celui de l’abbatiale de Saint-Savin, dans les Hautes-Pyrénées). On ne connaît malheureusement pas le nom de son constructeur. En 1695, la restauration de l’orgue est confiée à Julien Tribuot, facteur d’orgue du roi Louis XV. Vers 1770, des travaux d’un montant de 1 500 livres furent effectués par le facteur Pierre Crochu, de Châlons-sur-Marne. La partie instrumentale de l’orgue est classée au titre des Monuments historiques depuis le 12 Mai 1978. De 2003 à 2008, l’entreprise de Bertrand Cattiaux de Liourdres (Corrèze) a restauré l’instrument tel qu’il existait en 1737, conformément aux Archives paroissiales entreposées à l’archevêché de Sens. Il a été réinstallé sur sa tribune en 2011, après la fin des travaux de restauration du chœur. L’instrument restauré a été inauguré en Octobre 2011.

Collégiale Saint-Pierre Place du Général Leclerc, 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Association Autour de l’orgue Renaissance