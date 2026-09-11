Visite commentée de l’orgue de tribune, Église Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Visite commentée de l’orgue de tribune Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Église Saint-Jean-Baptiste Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sur Inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Accédez à l’orgue de tribune de l’église de Saint-Jean-de-Luz et découvrez l’histoire séculaire de cet instrument. Pénétrez ensuite à l’intérieur de l’orgue pour mieux comprendre la complexité de ses mécanismes.
Dimanche : à 15h, 16h et 17h.
Sur inscription auprès du CIAP ou dans les offices de tourisme.
Église Saint-Jean-Baptiste Rue Léon Gambetta, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 54 81 07 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 26 03 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 47 64 56 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ciap-recollets.fr »}]
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© PAH Saint-Jean-de-Luz Ciboure
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