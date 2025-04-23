VISITE COMMENTÉE DE LUNAS LES CHATEAUX Lunas

VISITE COMMENTÉE DE LUNAS LES CHATEAUX Lunas mercredi 23 avril 2025.

VISITE COMMENTÉE DE LUNAS LES CHATEAUX

Chemin de Reigardi Lunas Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-23

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-04-23 2025-05-07 2025-05-21 2025-06-04 2025-06-18 2025-07-16 2025-08-06 2025-08-20 2025-09-03 2025-09-21 2025-10-01

Visite guidée du village de Lunas-les-châteaux, classé Petite cité de caractère. Partez à la découverte de son patrimoine et de son histoire riche

Visite guidée du village de Lunas-les-châteaux, classé Petite cité de caractère. Partez à la découverte de son patrimoine et de son histoire riche, pour un parcours complet de 2H30 environ.

Rendez vous devant le bureau d’information touristique de Lunas. Tarif adulte 5€, gratuit -18ans. .

Chemin de Reigardi Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 67 76

English :

Guided tour of the village of Lunas-les-Châteaux, classified as a « Petite cité de caractère ». Discover its rich heritage and history

German :

Geführte Besichtigung des Dorfes Lunas-les-châteaux, das als Petite cité de caractère (kleine Stadt mit Charakter) eingestuft wurde. Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch sein Erbe und seine reiche Geschichte

Italiano :

Visita guidata del villaggio di Lunas-les-Châteaux, classificato come « Petite Cité de Caractère ». Scoprite il suo patrimonio e la sua ricca storia

Espanol :

Visita guiada del pueblo de Lunas-les-Châteaux, catalogado como « Petite Cité de Caractère ». Descubra su patrimonio y su rica historia

L’événement VISITE COMMENTÉE DE LUNAS LES CHATEAUX Lunas a été mis à jour le 2025-08-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB