VISITE COMMENTÉE DE L’UNITÉ DE PRODUCTION ET DU LABORATOIRE DE L’EAU A AVENE La Salvetat-sur-Agout 11 juillet 2025 07:00

Hérault

VISITE COMMENTÉE DE L’UNITÉ DE PRODUCTION ET DU LABORATOIRE DE L’EAU A AVENE Les Bains d’Avène La Salvetat-sur-Agout Hérault

Visite commentée de l’unité de production et du laboratoire de l’eau aux Bains d’Avène.

Tous les lundis d’Avril à Octobre de 14h à environ 16h (sauf juillet et aout 2025 et exceptions).

Nombre de places limité à 20 personnes. Public adulte uniquement. Sur inscription obligatoire au 04 67 23 46 30.

Les Bains d’Avène

La Salvetat-sur-Agout 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 30

English :

Guided tour of the production unit and water laboratory at Les Bains d’Avène.

Every Monday from April to October from 2pm to approx. 4pm (except July and August 2025 and exceptions).

Places limited to 20 people. Adults only. Registration required on 04 67 23 46 30.

German :

Kommentierte Besichtigung der Produktionsstätte und des Wasserlabors in Les Bains d’Avène.

Jeden Montag von April bis Oktober von 14:00 bis ca. 16:00 Uhr (außer Juli und August 2025 und Ausnahmen).

Begrenzte Anzahl von Plätzen für 20 Personen. Nur erwachsenes Publikum. Anmeldung erforderlich unter 04 67 23 46 30.

Italiano :

Visita guidata all’unità di produzione e al laboratorio dell’acqua di Les Bains d’Avène.

Tutti i lunedì da aprile a ottobre dalle 14.00 alle 16.00 circa (tranne luglio e agosto 2025 ed eccezioni).

Posti limitati a 20 persone. Solo per adulti. Iscrizione obbligatoria al numero 04 67 23 46 30.

Espanol :

Visita guiada a la unidad de producción y al laboratorio de aguas de Les Bains d’Avène.

Todos los lunes de abril a octubre de 14:00 a 16:00 aproximadamente (salvo julio y agosto de 2025 y excepciones).

Plazas limitadas a 20 personas. Sólo para adultos. Inscripción obligatoria en el 04 67 23 46 30.

