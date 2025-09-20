Visite commentée de Lure et de son patrimoine Mairie de Lure Lure

Accès libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez Lure lors d’une visite commentée de la mairie, de la sous-préfecture et du tribunal de proximité. Départ prévu devant la mairie.

Mairie de Lure 2 rue de la Font, 70200 Lure Lure 70200 Les Fincelles Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Thibaud Grenard