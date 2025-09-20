Visite commentée de l’Usine L’Usine Roux Belleville-en-Beaujolais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite commentée du site : le bureau de l’usine avec sa cabine téléphonique d’époque, la salle d’accueil de l’atelier et sa chaudière de 1900, la salle de la machine à vapeur de 1900 en état de marche, une seconde chaudière de 1940 avec puits de lumière mettant en valeur les détails de son fonctionnement, la grande cheminée extérieure et ses imposants 30 mètres de haut. Durée 30 min.

L’Usine Roux 69220 Belleville-en-Beaujolais Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 07 49 24 56 Ancienne parqueterie-tonnellerie Roux en activité sur ce site de 1890 à 1990. Les anciens bureaux, ateliers et outillages sont visibles.

©Association l’Usine