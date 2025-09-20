Visite commentée de Marina Baie des Anges Marina Baie des Anges Villeneuve-Loubet

Visite commentée de Marina Baie des Anges Marina Baie des Anges Villeneuve-Loubet samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de Marina Baie des Anges 20 et 21 septembre Marina Baie des Anges Alpes-Maritimes

Places limitées, réservation obligatoire, rdv sur l’esplanade centrale en haut des marches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Venez découvrir l’histoire de Marina Baie des Anges (visite commentée par un guide de l’Office de Tourisme)

Marina Baie des Anges 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 02 66 16 [{« type »: « phone », « value »: « 0492026616 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.villeneuve-tourisme.com/ »}] Venez découvrir cette œuvre architecturale originale. Admirée ou contestée, cette création remarquable ne laisse pas indifférent.

Visite commentée de Marina Baie des Anges

Commune de Villeneuve Loubet (Jean Louis PARIS)