Visite commentée de Meda manufacturing Meda manufacturing Mérignac

Visite commentée de Meda manufacturing Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Meda manufacturing Gironde

Gratuit. Accès au site rue de Lartigue (à proximité du croisement avec la rue Mona Lisa). Réservation obligatoire et renseignements au 05 56 55 35 61 (horaires de bureau)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Conçu en 1966 par le célèbre architecte et designer hongrois Marcel Breuer – également à l’origine du siège de l’UNESCO à Paris et du Whitney Museum à New York – le site de Mérignac se distingue par son style brutaliste.

Réalisé en béton blanc, le bâtiment déploie ses ateliers et ses bureaux en arc de cercle sur 16 pilotis.

L’ouverture des portes du site propose une présentation de l’architecture des bâtiments ainsi qu’une visite extérieure des ateliers de production.

Meda manufacturing Rue de Lartigue, 33700 mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 55 35 61 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 55 35 61 »}] Accès au site rue de Lartigue (à proximité du croisement avec la rue Mona Lisa).

