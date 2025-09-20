Visite commentée de Notre-Dame de Luzenac Église Notre-Dame de Luzenac Moulis

Visite commentée de Notre-Dame de Luzenac Église Notre-Dame de Luzenac Moulis samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de Notre-Dame de Luzenac Samedi 20 septembre, 20h30 Église Notre-Dame de Luzenac Ariège

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Visite commentée de Notre-Dame de Luzenac

Laissez-vous guider à la découverte de Notre-Dame de Luzenac, un édifice remarquable niché au cœur du Couserans.

Rendez-vous dans le jardin de l’église, point de départ de la visite guidée de l’extérieur : vous en apprendrez davantage sur l’architecture du bâtiment, son histoire et ses particularités.

La visite se poursuivra par la projection d’une vidéo sur grand écran, vous permettant d’explorer l’intérieur de l’église : mobilier liturgique, peintures murales, éléments architecturaux… Une immersion virtuelle idéale pour découvrir les trésors du lieu même si l’accès intérieur est restreint.

Une visite originale mêlant découverte sur site et médiation numérique, pour petits et grands curieux.

Église Notre-Dame de Luzenac Route de Castillon, 09200 Moulis Moulis 09200 Ariège Occitanie 0617391414 http://patrimoineencouserans.wprdpress.com ND de Luzenac: son, histoire, son bâti. RV dans le jardin de l’église pour une visite guidée et commentée du bâti, et une visite vidéo de l’intérieu sur grand écran. Parking

Visite commentée de Notre-Dame de Luzenac

© B. Défives