Visite commentée de notre meute Chaux-Neuve

Visite commentée de notre meute

la combe des cives Chaux-Neuve Doubs

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif de base

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-17 15:30:00

2025-12-10 2025-12-12 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-07 2026-01-09 2026-01-14 2026-01-16 2026-01-21 2026-01-23 2026-01-28 2026-01-30 2026-02-04 2026-02-06 2026-02-11 2026-02-13

Durant notre visite , vous découvrirez un univers authentique avec nos chiens de traîneaux.

Nous vous présenterons le temps d’un diaporama notre manière de vivre , de façon autonome au niveau de notre habitation: panneaux photovoltaïques, récupération d’eau de pluie…, un jardin de plantes aromatiques en bio, avec la confection sur place de tisanes, gelées, sirops, sucre fleuris…;. et un futur verger.

Mais aussi un moment câlin avec nos chiens de traîneau dans leur environnement. ( 31 chiens au total )

durée 1h30 sur réservation par email contact@lesequipagesadams.com ou par téléphone 09 75 58 40 83 .

la combe des cives Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@lesequipagesadams.com

