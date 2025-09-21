Visite commentée de Prat Paol, Pont du Diable et Rann ar Groaz Parking du Pont du diable Plouguerneau

Rendez-vous en amont du pont du diable, côté Plouguerneau sur le parking. / En breton et en français, ouvert à tous – Tour de 2 heures environ. Gratuit.

Balade commentée par Goulc’han Kervella.

Organisée par Ti ar Vro Bro-Leon et Plouguerneau Nature Environnement.

Comment l’Armorique est-elle devenue la Bretagne ?

Déroulement :

1 – Chapelle de Prad Paol, les trois fontaines, le lavoir, la légende de Saint-Paul-Aurélien et du dragon. Les sept premiers évêchés.

2 – Rann ar Groaz. Les hâches polies du Néolithique, deux tumulus de l’âge du Bronze, la ferme romaine de Barr ar Menez, la stèle gauloise christianisée.

3 – Le pont du Diable. Histoires et légendes. On parlera également de l’eau (source, fontaine, courant et de l’histoire de la langue bretonne.

Parking du Pont du diable Pont du diable, 29880 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne https://abers-patrimoine.bzh/kpoi/la-legende-du-pont-du-diable/

