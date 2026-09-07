Visite commentée de Puydaniel, Puydaniel 31190, Puydaniel

Informations pratiques

Visite commentée de Puydaniel Samedi 19 septembre, 15h00 Puydaniel 31190 Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine de Puydaniel à l’occasion d’une visite guidée proposée par l’Association du Patrimoine de Puydaniel, en collaboration avec la Communauté de communes du Bassin Auterivain.

Au fil de la balade, découvrez la fontaine restaurée par l’association, le pigeonnier ainsi que les vestiges d’un ancien moulin, témoins de l’histoire du village. Le parcours se poursuivra dans le cœur historique, à la découverte de son architecture, notamment d’une maison à colombages datant du Moyen Âge, avant d’évoquer l’histoire du château et de visiter l’église, classée au titre des Monuments historiques.

La visite s’achèvera par l’inauguration du totem patrimoine récemment implanté à Puydaniel dans le cadre du parcours « Paysages d’hier et d’aujourd’hui ». Ce nouvel équipement met en valeur le patrimoine local et invite habitants comme visiteurs à porter un regard renouvelé sur les paysages et l’histoire des communes du territoire.

Contact :

05 61 50 28 71

officedetourisme@ccba31.fr

Puydaniel 31190 5 rue de la Poste, Puydaniel 31190 Puydaniel 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:officedetourisme@ccba31.fr »}]

Partez à la découverte du patrimoine de Puydaniel à l’occasion d’une visite guidée proposée par l’Association du Patrimoine de Puydaniel, en collaboration avec la Communauté de communes du Bassin.

©LoicBel