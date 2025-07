Visite commentée de Reichshoffen Reichshoffen

La visite commentée, sur un parcours dans les dédales de la ville, permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de Reichshoffen.

Une ville autrefois fortifiée, dont la charte remonte à 1286. Du Moyen-âge aux maîtres de forges De Dietrich, sur un parcours dans les dédales de la cité, la visite commentée permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de la cité (Altkirch, synagogue, château, remparts, etc.). 0 .

A guided tour through the town’s maze of streets and alleys will reveal the witnesses to Reichshoffen’s rich and sometimes tragic history, as well as some of its more unusual aspects.

Die kommentierte Besichtigung, auf einem Rundgang durch die Labyrinthe der Stadt, ermöglicht es Ihnen, die Zeugen einer reichen, manchmal tragischen Geschichte sowie einige ungewöhnliche Aspekte von Reichshoffen zu entdecken.

La visita guidata vi condurrà attraverso il labirinto della città, rivelando le testimonianze di una storia ricca e talvolta tragica, nonché alcuni degli aspetti più insoliti di Reichshoffen.

La visita guiada le llevará por el laberinto de la ciudad, revelándole testigos de una historia rica y a veces trágica, así como algunos de los aspectos más insólitos de Reichshoffen.

