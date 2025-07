Visite commentée de Roderen en calèche Roderen

Visite commentée de Roderen en calèche

Rue de l’Église Roderen Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-23 16:00:00

fin : 2025-08-23 18:00:00

2025-08-23

Une balade qui vous fera découvrir l’histoire et le charme du village !

Dans cette nouvelle visite menée par un guide local passionné, partez à la découverte de ce village millénaire et de ses petits secrets.

Explorez Roderen en deux heures !

Partez de la place de la mairie, puis découvrez le cimetière, la chapelle et le mémorial des aviateurs, traversez la charmante rue du Ruisseau, et terminez à l’église Saint-Laurent. Une balade qui vous fera découvrir l’histoire et le charme du village.

Dans cette nouvelle visite menée par un guide local passionné, partez à la découverte de ce village millénaire et de ses petits secrets.

Rue de l’Église Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Discover the history and charm of the village!

In this new tour led by a passionate local guide, discover this thousand-year-old village and its little secrets.

German :

Ein Spaziergang, bei dem Sie die Geschichte und den Charme des Dorfes entdecken werden!

Auf dieser neuen Tour, die von einem passionierten örtlichen Fremdenführer geleitet wird, entdecken Sie das tausendjährige Dorf und seine kleinen Geheimnisse.

Italiano :

Scoprite la storia e il fascino del villaggio!

In questo nuovo tour condotto da un’appassionata guida locale, scoprite questo villaggio millenario e i suoi piccoli segreti.

Espanol :

Descubra la historia y el encanto del pueblo

En esta nueva visita guiada por un apasionado guía local, descubra este pueblo milenario y sus pequeños secretos.

