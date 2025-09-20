Visite commentée de Roquefort à quatre voix Foyer municipal Roquefort

Visite commentée de Roquefort à quatre voix Samedi 20 septembre, 15h00 Foyer municipal Landes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Une visite commentée du bourg castral à quatre voix pour comprendre les évolutions du tissu urbain roquefortois du XIIIe siècle à nos jours, à travers les façons de vivre et d’habiter.

La visite débutera par une présentation en images de François Hubert, pour revenir sur les caractéristiques de l’histoire urbaine de Roquefort.

Et se poursuivra sur site avec :

Vincent Malange, pour redonner au bourg castral son sens historique et médiéval,

Catherine Berchoux, pour porter un regard différent sur l »architecture qui nous entoure

Ainhoa Gomez, pour appréhender le patrimoine au travers de ses usages urbains.

Foyer municipal 137 rue Gambetta, 40120 Roquefort Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 45 50 46 http://roquefort40.fr Parking proches.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Roquefort