Visite commentée de Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy
jeudi 17 septembre 2026 · Saint-Gérand-le-Puy
Informations pratiques
Saint-Gérand-le-Puy
Visite commentée de Saint-Gérand-le-Puy
Place de l’église Saint-Gérand-le-Puy Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
4€/personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Partez à la découverte de la Commune de Saint-Gérand-le-Puy, son histoire et ses anecdotes !
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Place de l’église Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Come discover the town of Saint-Gérand-le-Puy, its history, and its interesting stories!
L’événement Visite commentée de Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire