Informations pratiques

Saint-Gérand-le-Puy

Visite commentée de Saint-Gérand-le-Puy

Place de l’église Saint-Gérand-le-Puy Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4€/personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Partez à la découverte de la Commune de Saint-Gérand-le-Puy, son histoire et ses anecdotes !

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Place de l’église Saint-Gérand-le-Puy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

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English :

Come discover the town of Saint-Gérand-le-Puy, its history, and its interesting stories!

L’événement Visite commentée de Saint-Gérand-le-Puy Saint-Gérand-le-Puy a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire