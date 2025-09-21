Visite commentée de Saint-Jean du Bruel Mairie de Saint-Jean-du-Bruel Saint-Jean-du-Bruel

Visite commentée de Saint-Jean du Bruel Mairie de Saint-Jean-du-Bruel Saint-Jean-du-Bruel dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de Saint-Jean du Bruel Dimanche 21 septembre, 10h00 Mairie de Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

️ Partez à la découverte du charmant bourg à l’ambiance cévenole de Saint-Jean-du-Bruel

Suivez les pas de Jean-Luc, habitant passionné, lors d’une déambulation conviviale à travers le village. Cette balade commentée vous mènera à la rencontre des principaux monuments :

les Halles,

le Pont Vieux,

l’ancien moulin,

les ruelles aux noms évocateurs de métiers d’autrefois…

Laissez-vous tenter par cette visite chaleureuse et authentique !

Mairie de Saint-Jean-du-Bruel 1 All. du Parc, 12230 Saint-Jean-du-Bruel Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie

️ Partez à la découverte du charmant bourg à l’ambiance cévenole de Saint-Jean-du-Bruel

© V. Govignon – OT Larzac Vallées