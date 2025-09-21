Visite commentée de Saint-Jean du Bruel Mairie de Saint-Jean-du-Bruel Saint-Jean-du-Bruel
Visite commentée de Saint-Jean du Bruel Dimanche 21 septembre, 10h00 Mairie de Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00
️ Partez à la découverte du charmant bourg à l’ambiance cévenole de Saint-Jean-du-Bruel
Suivez les pas de Jean-Luc, habitant passionné, lors d’une déambulation conviviale à travers le village. Cette balade commentée vous mènera à la rencontre des principaux monuments :
- les Halles,
- le Pont Vieux,
- l’ancien moulin,
- les ruelles aux noms évocateurs de métiers d’autrefois…
Laissez-vous tenter par cette visite chaleureuse et authentique !
Mairie de Saint-Jean-du-Bruel 1 All. du Parc, 12230 Saint-Jean-du-Bruel Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie
© V. Govignon – OT Larzac Vallées