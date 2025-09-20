Visite commentée de Saint-Robert Église Saint-Robert Saint-Robert

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez suivre une visite commentée du centre-bourg à la fontaine Saint-Maurice, avec halte au château d’Aragon et à l’ancienne commanderie des hospitaliers.

Visite animée par les élus et les habitants de la commune.

Rendez-vous devant l’église.

Visite commentée du centre-bourg à la fontaine Saint-Maurice saint-robert maisons remarquables

© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise