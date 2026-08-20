Visite Commentée de Salers, Office du tourisme de Salers, Salers

Informations pratiques

Visite Commentée de Salers 19 et 20 septembre Office du tourisme de Salers Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée dans les rues de Salers : panorama, église St-Mathieu et « quelques petits plus » en rapport avec la thématique 2026 « Patrimoine de la photographie »

Office du tourisme de Salers 3 Place Tyssandier d’Escous 15140 Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Salers 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 40 58 08 http://www.salers-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 40 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@salers-tourisme.fr »}] Classé parmi les plus beaux villages de France, Salers est un site protégé : 22 immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Visite commentée dans les rues de Salers : panorama, église St-Mathieu et « quelques petits plus » en rapport avec la thématique 2026 « Patrimoine de la photographie »

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