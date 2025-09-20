Visite commentée de Salers Office du tourisme de Salers Salers

Visite commentée de Salers 20 et 21 septembre Office du tourisme de Salers Cantal

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Visite commentée dans les rues de Salers : panorama, église St-Mathieu et « quelques petits plus » (accès privilégié à des terrasses, cours, jardins privés… habituellement fermés à la visite !)

Office du tourisme de Salers 3 Place Tyssandier d’Escous 15140 Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Salers 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 40 58 08 http://www.salers-tourisme.fr Classé parmi les plus beaux villages de France, Salers est un site protégé : 22 immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

©OT du Pays de Salers