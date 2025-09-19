Visite commentée de Tonnerre « Patrimoine et anecdotes » Parc du Pâtis Tonnerre

Visite commentée de Tonnerre « Patrimoine et anecdotes » Parc du Pâtis Tonnerre vendredi 19 septembre 2025.

Visite commentée de Tonnerre « Patrimoine et anecdotes » Vendredi 19 septembre, 09h30 Parc du Pâtis Yonne

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T11:30:00

Fin : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le centre social Trait d’Union vous propose la visite commentée de Tonnerre « Patrimoine et anecdotes ». Rendez-vous au parc du Pâtis.

Parc du Pâtis Le Pâtis 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le centre social Trait d’Union vous propose la visite commentée de Tonnerre « Patrimoine et anecdotes ». Rendez-vous au parc du Pâtis.